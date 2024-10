Oasport.it - Ben Ainslie non si arrende: “Non abbiamo ancora navigato al nostro livello più alto. Sulla penalità…”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Brusco risveglio a Barcellona per Ineos Britannia, che ha perso nel weekend le prime tre regate consecutive della finale di America’s Cup 2024 contro Emirates Team New Zealand. Reduce dallo storico successo per 7-4 su Luna Rossa nell’ultimo atto della Louis Vuitton Cup, il sodalizio britannico è stato sovrastato dalla corazzata neozelandese e adesso dovrà inventarsi una rimonta molto complicata per ribaltare la situazione e aggiudicarsi l’agognata Vecchia Brocca. Quest’oggi, in gara-3, Bene compagni hanno compromesso il match race ancor prima della partenza, uscendo con le ossa rotte da una spettacolare battaglia in fase di pre-start e dovendo poi inseguire per tutta la regata.