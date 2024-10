Barella vicino al recupero: obiettivo e certezza per l’Inter- TS (Di domenica 13 ottobre 2024) Nicolò Barella sta tornando gradualmente a pieno regime dopo l’infortunio al retto femorale della coscia destra: ecco quando l’Inter spera di farlo recuperare del tutto. IL PUNTO – Nicolò Barella manca dal derby perso dall’Inter contro il Milan per 1-2. Da quell’occasione i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di un pilastro del suo centrocampo a causa di una distrazione al retto femorale della coscia destra. I successi, nel frattempo, sono arrivati anche grazie all’ottimo rendimento del suo sostituto Davide Frattesi sia dal punto di vista degli inserimenti offensivi che da quello della partecipazione al gioco della squadra. Lo step di crescita richiesto al romano è stato raggiunto, ma ora i nerazzurri vogliono poter avere a disposizione anche l’altro gioiello italiano presente in rosa. Inter-news.it - Barella vicino al recupero: obiettivo e certezza per l’Inter- TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nicolòsta tornando gradualmente a pieno regime dopo l’infortunio al retto femorale della coscia destra: ecco quandospera di farlo recuperare del tutto. IL PUNTO – Nicolòmanca dal derby perso dalcontro il Milan per 1-2. Da quell’occasione i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di un pilastro del suo centrocampo a causa di una distrazione al retto femorale della coscia destra. I successi, nel frattempo, sono arrivati anche grazie all’ottimo rendimento del suo sostituto Davide Frattesi sia dal punto di vista degli inserimenti offensivi che da quello della partecipazione al gioco della squadra. Lo step di crescita richiesto al romano è stato raggiunto, ma ora i nerazzurri vogliono poter avere a disposizione anche l’altro gioiello italiano presente in rosa.

