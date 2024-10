Tvpertutti.it - Ascolti Tv ieri, Ballando batte Tu Si Que Vales: record per Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La diciannovesima edizione dicon le Stelle continua a sorprendere e a far parlare di sé, segnando un nuovodiTV. Il celebre talent show condotto dasi sta imponendo in maniera decisa sul diretto concorrente, Tu Si Que, portando avanti una stagione carica di emozioni e successi. Non solo lo spettacolo si conferma come uno degli appuntamenti del sabato sera più seguiti, ma quest'anno sta riuscendo anche a superare, in alcune occasioni, il colosso prodotto da Maria De Filippi, in una sfida che sta appassionando milioni di spettatori. Il momento di svolta è arrivato con la prima puntata della nuova stagione, quandocon le Stelle è riuscito are Tu Si Queper la prima volta dopo dieci anni di dominio incontrastato del programma concorrente. Con il 25,2% di share e 3.390.