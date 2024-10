Arresto cardiaco al campo sportivo, 18enne soccorso con il defibrillatore (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha accusato un malore mentre faceva sport, è andato in Arresto cardiaco ed è stato soccorso con il Dae. È successo al campo sportivo di Ronco Scrivia verso le 11 del mattino.Secondo le prime informazioni un ragazzo di 18 anni, mentre stava giocando, si sarebbe sentito male andando in Arresto Genovatoday.it - Arresto cardiaco al campo sportivo, 18enne soccorso con il defibrillatore Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha accusato un malore mentre faceva sport, è andato ined è statocon il Dae. È successo aldi Ronco Scrivia verso le 11 del mattino.Secondo le prime informazioni un ragazzo di 18 anni, mentre stava giocando, si sarebbe sentito male andando in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto nel calcio - morto calciatore colpito da arresto cardiaco in campo - A darne la notizia è stato il suo club, il Nacional: “Con il dolore più profondo e l’impatto nel cuore, il Nacional Football Club annuncia la morte del nostro amato giocatore Juan Izquierdo. Izquierdo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso giovedì dopo essersi accasciato in campo all’83’ della partita tra il San Paolo e il suo Nacional di Coppa Libertadores. (Calcioweb.eu)

Pannarano - lavori al campo sportivo : un arresto per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso - P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un indagato, gravemente indiziato in concorso con altre del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, confermato poi dal Tribunale del ... (Anteprima24.it)