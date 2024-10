Arnautovic ancora in gol in Austria-Norvegia! E Haaland che fa? (Di domenica 13 ottobre 2024) Doppietta di Marko Arnautovic in Austria-Norvegia. Serata da urlo per il centravanti dell’Inter, che sta vincendo il duello contro Haaland. ancora LUI – Arnautovic è in una serata incredibile: dopo la scaldabagno a portare in vantaggio la sua Austria contro la Norvegia dopo appena otto minuti, adesso arriva un altro gol. Stavolta su calcio di rigore. Praticamente implacabile. Il centravanti dell’Inter super decisivo per la sua nazionale: infatti questo è il gol che porta nuovamente in vantaggio la selezione di Ralf Rangnick. A Vienna il punteggio è adesso sul 2-1. In mezzo la rete dell’attaccante dell’Atletico Madrid Sorloth. Dall’altro lato, inesistente Erling Braut Haaland, che sta stra-perdendo il duello contro l’interista. Inter-news.it - Arnautovic ancora in gol in Austria-Norvegia! E Haaland che fa? Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Doppietta di Markoin. Serata da urlo per il centravanti dell’Inter, che sta vincendo il duello controLUI –è in una serata incredibile: dopo la scaldabagno a portare in vantaggio la suacontro ladopo appena otto minuti, adesso arriva un altro gol. Stavolta su calcio di rigore. Praticamente implacabile. Il centravanti dell’Inter super decisivo per la sua nazionale: infatti questo è il gol che porta nuovamente in vantaggio la selezione di Ralf Rangnick. A Vienna il punteggio è adesso sul 2-1. In mezzo la rete dell’attaccante dell’Atletico Madrid Sorloth. Dall’altro lato, inesistente Erling Braut, che sta stra-perdendo il duello contro l’interista.

