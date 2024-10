Bergamonews.it - “Antigone” a Pandemonium: un guscio di noce che racchiude voci di pietà e risolutezza

(Di domenica 13 ottobre 2024) Bergamo. La voce come solo mezzo espressivo, in grado di narrare una storia immortale, in cui diventa una e tante, microfono dei protagonisti e comunicazione con il pubblico. Voce che è il mezzo principale utilizzato da Matteo Bergonzoni, della compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi, nella messa in scena di “– Undi”, una nuova riproposizione (di Gabriele Marchioni ed Enrico Montalbani) della tragedia di Sofocle presentata a Bergamo, nella serata di sabato 12 ottobre aTeatro al Teatro di Loreto, per la stagione Young Adult.