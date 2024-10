Angeli del fango. Una nuova casa da 450mila euro (Di domenica 13 ottobre 2024) Finalmente partiranno i lavori per realizzare la nuova sede del gruppo intercomunale di protezione civile di Veduggio e Renate. È stato aggiudicato l’appalto e il cantiere aprirà entro la fine di ottobre ed entro la prossima estate la sede sarà operativa. Sarà la Radice Costruzioni Srl di Rho a costruire la nuova sede in via Libertà davanti alla scuola Segantini. Il costo è stato stimato in 450mila euro di cui 250mila finanziati da Regione Lombardia e 200 dal Comune di Veduggio. Risorse che si sono rese disponibili dal progetto della nuova biblioteca all’interno dell’ex municipio, grazie al contributo di due aziende private, Agrate Spa e Fontana Gruppo, che usufruiranno dell’incentivo “Art Bonus“. L’azienda di costruzioni in sede di gara ha offerto un ribasso pari al 10,71 per cento, che equivale a 385.277.12 euro oltre A oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 10. Ilgiorno.it - Angeli del fango. Una nuova casa da 450mila euro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Finalmente partiranno i lavori per realizzare lasede del gruppo intercomunale di protezione civile di Veduggio e Renate. È stato aggiudicato l’appalto e il cantiere aprirà entro la fine di ottobre ed entro la prossima estate la sede sarà operativa. Sarà la Radice Costruzioni Srl di Rho a costruire lasede in via Libertà davanti alla scuola Segantini. Il costo è stato stimato indi cui 250mila finanziati da Regione Lombardia e 200 dal Comune di Veduggio. Risorse che si sono rese disponibili dal progetto dellabiblioteca all’interno dell’ex municipio, grazie al contributo di due aziende private, Agrate Spa e Fontana Gruppo, che usufruiranno dell’incentivo “Art Bonus“. L’azienda di costruzioni in sede di gara ha offerto un ribasso pari al 10,71 per cento, che equivale a 385.277.12oltre A oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 10.

