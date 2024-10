Lanazione.it - Accoglienza in ascesa. Ecco Informa Famiglia

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un’attività che si propone sempre più come riferimento per il territorio. E’ il Centro Famiglie a Colle di Val d’Elsa in viale Marco Polo 25, che adesso cresce nel proprio settore dedicato all’anche grazie allo sportello. Una struttura già attiva dalla primavera e inaugurata, nei giorni scorsi, in occasione dell’open day della struttura. Per gli intervenuti è stata un’ottima occasione per conoscere da vicino i numerosi servizi e laboratori offerti, che mirano a sostenere i genitori nel loro delicato compito educativo. Un luogo in cui le famiglie possono trovare, per merito del lavoro degli operatori, consulenze,zioni e sostegno su vari temi legati alla genitorialità e alla educazione, sulla base dei piani illustrati dalla Fondazione territori sociali Alta Valdelsa.