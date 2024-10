Iodonna.it - A catena in stile urban chic oppure ultra femminili con petali e corolle, gli orecchini must di fine anno sono comunque scintillanti e lunghi a oltranza

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Via le pietre colorate e i design giocosi. La nuova stagione fredda invoca dei gioielli eleganti e originali che elevino gli outfit di tutti i giorni strizzando l’occhio alle festività in arrivo. Su cosa puntare? Innanzitutto, suglipendenti adi tendenza per l’Autunno 2024, firmati Guess, Stroili, Bulgari e tanti altri.