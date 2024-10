Ilnapolista.it - Zola: «La prima cosa che Maradona mi disse fu: “Finalmente hanno preso uno più basso di me”»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Al Festival dello sport è intervenuto Gianfranco, “the magic box” per i tifosi del Chelsea.di arrivare in Inghilterra,si è fermato anche a Napoli. Sul sul palco dell’Auditorium Santa Chiara a Trento ripercorre la sua carriera. Le sue parole riproposte dalla Gazzetta: «La Sardegna è sempre stata presente perché l’identità deve essere forte per aiutarti a navigare in acque difficili. Crescere in un paese piccolo come Oliena, 7 mila abitanti, mi ha dato una identità forte e dei valori che miaiutato ad affrontare i momenti in cui le mie credenze e le mie capacità sono state mese in discussione. Ho cominciato a frequentare gli allenamenti a 3 anni, mio padre era il presidente della squadra del paese, il calcio ha fatto subito parte della mia vita».