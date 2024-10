Zendaya sfoggia un nuovo look hair, il boho blonde bob (e noi ce ne siamo già innamorati) (Di sabato 12 ottobre 2024) Zendaya continua a sorprendere con i suoi look di tendenza, dimostrando ancora una volta di essere una vera icona di stile. Famosa per i suoi cambi di acconciatura audaci e originali, la star non ha paura di sperimentare e rivisitare i classici. Dalle onde effetto bagnato alle trecce XXL, Zendaya è sempre pronta a rinnovare il suo look con un tocco personale. Zendaya lancia un nuovo look con un blonde bob dallo stile boho (ma anche chic) Il 10 ottobre, l’attrice è stata avvistata a Los Angeles con una nuova acconciatura: un caschetto biondo che definisce il concetto di eleganza senza sforzo. Lontano dal classico caschetto strutturato e voluminoso a cui ci ha abituati, Zendaya ha optato per un taglio più morbido e naturale, perfettamente in linea con il trend del momento, il cosiddetto “clavi-cut”. Metropolitanmagazine.it - Zendaya sfoggia un nuovo look hair, il boho blonde bob (e noi ce ne siamo già innamorati) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024)continua a sorprendere con i suoidi tendenza, dimostrando ancora una volta di essere una vera icona di stile. Famosa per i suoi cambi di acconciatura audaci e originali, la star non ha paura di sperimentare e rivisitare i classici. Dalle onde effetto bagnato alle trecce XXL,è sempre pronta a rinnovare il suocon un tocco personale.lancia uncon unbob dallo stile(ma anche chic) Il 10 ottobre, l’attrice è stata avvistata a Los Angeles con una nuova acconciatura: un caschetto biondo che definisce il concetto di eleganza senza sforzo. Lontano dal classico caschetto strutturato e voluminoso a cui ci ha abituati,ha optato per un taglio più morbido e naturale, perfettamente in linea con il trend del momento, il cosiddetto “clavi-cut”.

