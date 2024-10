WTA Wuhan 2024: Qinwen Zheng vince il derby con Xinyu Wang, sarà supersfida a Sabalenka (Di sabato 12 ottobre 2024) Qinwen Zheng è la seconda finalista del torneo WTA 1000 di Wuhan, la prima cinese a riuscire a giocare un ultimo atto di questo livello nel proprio Paese. Vittoria per la numero 7 del mondo nel derby con Xinyu Wang, che mostra complessivamente un validissimo livello, ma deve cedere in un’ora e 39 minuti per 6-3 6-4. Ci sarà dunque la supersfida con Aryna Sabalenka, che potrà generare scenari differenti sia per la corsa di Zheng ai primi sei posti che, soprattutto, per quella della bielorussa a un numero 1 che, in caso di vittoria, sarebbe ad appena 69 punti. Nel primo set si va sostanzialmente a gruppi di parziali. Il primo break lo trova Zheng, che sale sul 3-1 dopo un lottato game ai vantaggi. Oasport.it - WTA Wuhan 2024: Qinwen Zheng vince il derby con Xinyu Wang, sarà supersfida a Sabalenka Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è la seconda finalista del torneo WTA 1000 di, la prima cinese a riuscire a giocare un ultimo atto di questo livello nel proprio Paese. Vittoria per la numero 7 del mondo nelcon, che mostra complessivamente un validissimo livello, ma deve cedere in un’ora e 39 minuti per 6-3 6-4. Cidunque lacon Aryna, che potrà generare scenari differenti sia per la corsa diai primi sei posti che, soprattutto, per quella della bielorussa a un numero 1 che, in caso di vittoria, sarebbe ad appena 69 punti. Nel primo set si va sostanzialmente a gruppi di parziali. Il primo break lo trova, che sale sul 3-1 dopo un lottato game ai vantaggi.

