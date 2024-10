Wta 1000 Wuhan 2024, finale tra Sabalenka e Zheng: battute Gauff e Wang (Di sabato 12 ottobre 2024) Saranno Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng a giocare la finale del torneo Wta 1000 di Wuhan 2024, in corso di svolgimento sul cemento della città cinese. Per la bielorussa, numero 1 del tabellone e numero 2 del mondo, la striscia di imbattibilità in questo torneo prosegue grazie alla rocambolesca vittoria ai danni di Coco Gauff. La statunitense si è arresa in tre set con il punteggio di 1-6 6-4 6-4, dopo essere stata in vantaggio 6-1 4-2 nel corso del secondo set. A fare la differenza in negativo per Gauff sono stati sicuramente i 21 doppi falli commessi, l’ultimo dei quali sul match point. WTA Wuhan 2024: IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI COPERTURA TV Più netta l’affermazione di Zheng nel derby tutto cinese con Xiyu Wang, un 6-3 6-4 che ha permesso a colei che ha battuto Jasmine Paolini nei quarti di finale di accedere all’atto conclusivo del torneo di casa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Saranno Arynae Qinwena giocare ladel torneo Wtadi, in corso di svolgimento sul cemento della città cinese. Per la bielorussa, numero 1 del tabellone e numero 2 del mondo, la striscia di imbattibilità in questo torneo prosegue grazie alla rocambolesca vittoria ai danni di Coco. La statunitense si è arresa in tre set con il punteggio di 1-6 6-4 6-4, dopo essere stata in vantaggio 6-1 4-2 nel corso del secondo set. A fare la differenza in negativo persono stati sicuramente i 21 doppi falli commessi, l’ultimo dei quali sul match point. WTA: IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI COPERTURA TV Più netta l’affermazione dinel derby tutto cinese con Xiyu, un 6-3 6-4 che ha permesso a colei che ha battuto Jasmine Paolini nei quarti didi accedere all’atto conclusivo del torneo di casa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta 1000 Wuhan 2024 : montepremi e prize money con Paolini - . 423 (215 punti) SEMIFINALI – € 145. 125 (650 punti) VINCITRICE – € 479. Ci saranno invece tutte le altre big (ad eccezione dell’incognita Rybakina), da Aryna Sabalenka a Jessica Pegula, passando per Coco Gauff e Qinwen Zheng. La grande assente è la numero uno del mondo, Iga Swiatek, che dopo aver annunciato la separazione dal suo coach Tomasz Wiktorowski ha rinunciato alla trasferta cinese per ... (Sportface.it)

WTA 1000 di Wuhan - Paolini è eliminata ai quarti di finale : addio al torneo individuale - L’Azzurra, numero sei al mondo, è stata sconfitta dalla tennista di casa Qinwen Zheng, numero 7, in Classifica Mondiale, ai quarti di finale. . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. it è su GOOGLE NEWS. (Ilfaroonline.it)

Wta 1000 a Wuhan - Jasmine Paolini eliminata ai quarti dalla cinese Zheng - Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale al "Dongfeng Voyah Open" , ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3. 221. 715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. In una sfida tra olimpioniche (l'azzurra nel doppio con Sara Errani, la cinese nel singolare), la toscana, testa di serie numero 3, si è arresa all’idolo di ... (Gazzettadelsud.it)

WTA Wuhan, Aryna Sabalenka di nuovo in finale: Gauff soffoca sotto i tanti errori al servizio - Aryna Sabalenka si conferma la boss finale del WTA 1000 di Wuhan. La bielorussa si appropria dell'ultimo atto del torneo cinese battendo in rimonta Coco ... (oasport.it)

Wuhan su SuperTennis: Sabalenka inarrestabile, è in finale! Live Zheng-Wang - Settima finale dell’anno (solo Sinner ha fatto meglio di lei…) per Aryna Sabalenka che per la terza volta in carriera approda all’ultimo atto ... (sport.tiscali.it)

Aryna Sabalenka ribalta Coco Gauff e vola in finale a Wuhan - La bielorussa ha sconfitto la rivale americana con il punteggio di 1-6 6-4 6-4, dopo oltre due ore e mezza di gioco. (sportal.it)