Venom: The Last Dance, un tie-in di Fortnite rivela il primo sguardo a un altro simbionte Venom: The Last Dance ha trovato molti partner promozionali nelle ultime settimane e ora possiamo aggiungere Fortnite alla lista. I giocatori possono infatti ottenere gratuitamente le skin She-Venom e Agony, anche se il fatto che quest'ultima faccia parte del threequel è una novità! Non sorprende più di tanto che vedremo più simbionti nel film, anche se il design di She-Venom è probabilmente basato sui camei del personaggio in Venom e Venom: La furia di Carnage. Per quanto riguarda Agony, ora si unisce a Toxin come un'eccitante aggiunta al franchise della Sony Pictures. Nei fumetti, Agony era uno dei cinque simbionti generati a forza da Venom dalla Life Foundation per essere utilizzati come guardie/esecutori per loro e i loro clienti.

