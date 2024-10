Uragano Milton: Biden stima danni da 50 miliardi di dollari (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente americano Joe Biden ha affermato che l’Uragano Milton ha causato circa danni da 50 miliardi di dollari in Florida. Biden stima danni da 50 miliardi di dollari per l’urgano Milton La Florida nuovamente devastata da un Uragano. Oltre 2 milioni di famiglie e aziende sono ancora senza elettricità e alcune aree attraversate dalla Periodicodaily.com - Uragano Milton: Biden stima danni da 50 miliardi di dollari Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente americano Joeha affermato che l’ha causato circada 50diin Florida.da 50diper l’urganoLa Florida nuovamente devastata da un. Oltre 2 milioni di famiglie e aziende sono ancora senza elettricità e alcune aree attraversate dalla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La furia dell’uragano Milton - danni per 50 miliardi di dollari. Biden nella Florida devastata - Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti dopo un briefing sull’emergenza alla Casa Bianca. L’uragano Milton ha causato in Florida danni stimati per 50 miliardi di dollari. Prima di Milton, ribassato a tempesta di categoria 3, la Florida era già stata colpita dall’uragano Helene. (Quotidiano.net)

Biden - 'per gli esperti da uragano Milton danni per 50 miliardi' - Gli esperti stimano che l'uragano Milton abbia causato danni per la cifra sbalorditiva di 50 miliardi di dollari. Lo ha detto Joe Biden, che domenica volerà in Florida per visitare le aree colpite dalla tempesta. Il bilancio delle vittime intanto è salito a 16, mentre le persone tratte in salvo sono circa 1500. (Quotidiano.net)

Milton spaventa la Florida. Biden : «Ascoltate le autorità è una questione di vita o di morte» - . L'articolo Milton spaventa la Florida. Diverse carceri hanno rifiutato di evacuare i loro detenuti. Sono attese mareggiate che possono raggiungere i 4,7 metri, il doppio di quelle previste per Helene. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma sul numero esatto di chi ha con certezza lasciato la propria abitazione è il caos. (Open.online)

Milton tiene con il fiato sospeso la Florida. Biden avverte : "È la tempesta del secolo" - Migliaia i voli cancellati. Attese mareggiate alte oltre 4,7 metri, il doppio di Helene, due settimane fa. Il messaggio di ieri ai residenti nelle zone più a rischio era chiaro: "Ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è ... (Quotidiano.net)