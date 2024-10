Trovata una carabina, munizioni e otto chili di polvere da sparo in una casa ad Archi: una denuncia (Di sabato 12 ottobre 2024) Aveva nascosto bene la carabina, le 460 munizioni e ben otto chili di polvere da sparo. Li deteneva illegalmente e per questo li aveva occultati dentro casa e anche in alcuni fondi agricoli, ma non è servito a nulla perché i carabinieri sono riusciti a trovare le armi clandestine e il materiale Reggiotoday.it - Trovata una carabina, munizioni e otto chili di polvere da sparo in una casa ad Archi: una denuncia Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Aveva nascosto bene la, le 460e bendida. Li deteneva illegalmente e per questo li aveva occultati dentroe anche in alcuni fondi agricoli, ma non è servito a nulla perché i carabinieri sono riusciti a trovare le armi clandestine e il materiale

