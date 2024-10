Temptation Island si allunga: quando va in onda l’ultima puntata (Di sabato 12 ottobre 2024) Grande successo per l’esperimento di Canale5. L’edizione autunnale di Temptation Island 2024 si arricchisce infatti di un’ulteriore puntata, confermando il grande riscontro del docu-reality dedicato alle dinamiche sentimentali tra coppie. Prevista inizialmente per sei episodi, questa stagione, condotta da Filippo Bisciglia, si estende fino al 22 ottobre, regalando ai telespettatori un settimo e ultimo appuntamento. La decisione di allungare la trasmissione di una settimana è stata presa dopo i riscontri positivi ottenuti in termini di ascolti, un chiaro segnale del crescente interesse del pubblico verso le vicende delle coppie partecipanti. Dilei.it - Temptation Island si allunga: quando va in onda l’ultima puntata Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Grande successo per l’esperimento di Canale5. L’edizione autunnale di2024 si arricchisce infatti di un’ulteriore, confermando il grande riscontro del docu-reality dedicato alle dinamiche sentimentali tra coppie. Prevista inizialmente per sei episodi, questa stagione, condotta da Filippo Bisciglia, si estende fino al 22 ottobre, regalando ai telespettatori un settimo e ultimo appuntamento. La decisione dire la trasmissione di una settimana è stata presa dopo i riscontri positivi ottenuti in termini di ascolti, un chiaro segnale del crescente interesse del pubblico verso le vicende delle coppie partecipanti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una dama di Uomini e Donne beccata con un fidanzato dell’ultima edizione di Temptation Island - Il gossip sulla dama di Uomini e Donne e il fidanzato di Temptation Island L'articolo Una dama di Uomini e Donne beccata con un fidanzato dell’ultima edizione di Temptation Island proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Mediaset ha deciso”. Temptation Island - clamoroso colpo di scena a poco dall’ultima puntata - Per i telespettatori si tratta di qualcosa di totalmente inaspettato. . Inevitabilmente, anche il pubblico dovrà essere informato. Temptation Island, decisione a sorpresa di Mediaset. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’azienda di Cologno Monzese, ma l’indiscrezione ha iniziato a circolare online da alcune ore, suscitando diverse reazioni. (Caffeinamagazine.it)

Anna e Alfred sono tornati insieme dopo Temptation Island : “Lui ha dato la colpa al programma” - Emergono indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata di questa edizione di Temptation Island: la relazione con la tentatrice sarebbe già finita e Alfred sarebbe tornato da Anna.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Temptation Island 2024 aggiunge una settima puntata : ecco quando finirà il docu-reality - Tuttavia, non è ancora chiaro se il settimo appuntamento sarà incentrato sulle coppie rimaste in gioco, o se sarà dedicato ad approfondire i rapporti tra fidanzati ed ex fidanzati un mese dopo la fine delle registrazioni. Il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gioco a Temptation Island si allunga di una settimana. (Movieplayer.it)