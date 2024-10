Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024: accoppiamenti e risultati (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Tabellone principale e gli accoppiamenti del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo sul cemento dal 2 al 13 ottobre. Penultimo appuntamento ‘1000’ della stagione, che chiude la trasferta asiatica e torna per l’occasione anche Novak Djokovic. Il serbo è finito nella parte bassa del draw, quella presidiata da Zverev, mentre nella parte alta troviamo Sinner e Alcaraz. Folta la pattuglia azzurra al via, con anche Musetti, Arnaldi e Cobolli tra le teste di serie. Di seguito tutte le sfide del torneo americano, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 SEMIFINALI (1) Sinner b. (30) Machac 6-4 7-5 (4) Djokovic vs (7) Fritz QUARTI DI FINALE (1) Sinner b. (5) Medvedev 6-1 6-4 (30) Machac b. (3) Alcaraz 7-6(5) 7-5 4) Djokovic b. Mensik 6-7(4) 6-1 6-4 (7) Fritz b. Goffin 6-3 6-4 QUARTO TURNO (1) Sinner b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilprincipale e glideldi, torneo sul cemento dal 2 al 13 ottobre. Penultimo appuntamento ‘’ della stagione, che chiude la trasferta asiatica e torna per l’occasione anche Novak Djokovic. Il serbo è finito nella parte bassa del draw, quella presidiata da Zverev, mentre nella parte alta troviamo Sinner e Alcaraz. Folta la pattuglia azzurra al via, con anche Musetti, Arnaldi e Cobolli tra le teste di serie. Di seguito tutte le sfide del torneo americano, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVSEMIFINALI (1) Sinner b. (30) Machac 6-4 7-5 (4) Djokovic vs (7) Fritz QUARTI DI FINALE (1) Sinner b. (5) Medvedev 6-1 6-4 (30) Machac b. (3) Alcaraz 7-6(5) 7-5 4) Djokovic b. Mensik 6-7(4) 6-1 6-4 (7) Fritz b. Goffin 6-3 6-4 QUARTO TURNO (1) Sinner b.

