Superlega la Sir torna a fare la voce grossa | Modena travolta 3-0 a domicilio

La prestazione contradditoria di Padova, seppur positiva sul piano del risultato, aveva posto la Sir Susa Vim Perugia davanti al primo vero bivio di questa stagione: quello di tornare a vincere e convincere. Missione compiuta alla grande: i Block Devils hanno scelto uno dei palcoscenici più

Superlega - la Sir torna con un trofeo prestigioso e Sirci l'applaude - «Siamo tornati dalla Polonia con questo bellissimo trofeo e questa è una grande soddisfazione per noi!» All’indomani del rientro in Italia dopo la partecipazione alla Bogdanka Volley Cup, vinta dalla Sir Susa Vim Perugia nella tana di Leon, il Presidente Gino Sirci, attraverso un... (Perugiatoday.it)

Superlega - ottime notizie in casa Modena : Anzani può tornare a giocare - Il giocatore è ora a. Un respiro di sollievo per il Modena Volley che aveva fortemente voluto l'atleta, fermato però durante l'estate dal Coni per alcuni controlli diagnostici. . L'idoneità sportiva c'è e Simone Anzani può tornare ufficialmente il campo. . . Il Coni ha dato finalmente il via libera. (Modenatoday.it)