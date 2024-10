Movieplayer.it - Super/Man: The Christopher Reeve Story, dietro le quinte del documentario con il figlio Matthew

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'eredità dell'uomol'eroe: la nostra intervista ae ai registi, Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, in occasione dell'uscita al cinema del commovente film sul primo (indimenticabile)man. "Preparate i fazzoletti". Bisognerebbe mettere questo disclaimer ad inizio proiezione di/Man: The, ovvero ilche celebra e ricorda l'uomol'eroe, appena uscito al cinema in occasione del 20° anniversario della morte del primo interprete dell'Uomo D'Acciaio. Per l'occasione, il maggiore dei tre figli dell'attore, ha presentato a Roma il film insieme ai due registi, Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. Ne abbiamo approfittato per una chiacchierata con loro a proposito del ritratto emerso dalla pellicola.: un uomo dai mille volti Mentre entriamo nella sala per l'intervista, ci fanno i complimenti per la