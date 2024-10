Stangata del gas per i termosifoni accesi? I consigli per risparmiare (Di sabato 12 ottobre 2024) L’arrivo del freddo potrebbe portare anche una Stangata del gas a causa dell’accensione dei termosifoni. Ecco i consigli utili per risparmiare L’inizio dell’autunno è stato diverso dagli altri anni. Temperature più basse e un inverno che, come confermato anche dal meteorologo in esclusiva ai nostri microfoni, potrebbe essere freddo. Il condizionale in questi casi è d’obbligo, ma le premesse ci portano a dire che il caldo registrato negli anni scorsi non ci sarà. Una situazione che porterà ad un utilizzo maggiore dei termosifoni e, di conseguenza, ad una Stangata per quanto riguarda il gas. A ottobre la Stangata sul gas (Pixbay) – cityrumors.itSecondo i numeri riportati da facile.it, citati dall’Adnkronos, gli italiani spenderanno in media poco più di 1.100 in bollette del gas. Una Stangata importante se si considera, comunque, una situazione economica ancora non sicuramente florida. Cityrumors.it - Stangata del gas per i termosifoni accesi? I consigli per risparmiare Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’arrivo del freddo potrebbe portare anche unadel gas a causa dell’accensione dei. Ecco iutili perL’inizio dell’autunno è stato diverso dagli altri anni. Temperature più basse e un inverno che, come confermato anche dal meteorologo in esclusiva ai nostri microfoni, potrebbe essere freddo. Il condizionale in questi casi è d’obbligo, ma le premesse ci portano a dire che il caldo registrato negli anni scorsi non ci sarà. Una situazione che porterà ad un utilizzo maggiore deie, di conseguenza, ad unaper quanto riguarda il gas. A ottobre lasul gas (Pixbay) – cityrumors.itSecondo i numeri riportati da facile.it, citati dall’Adnkronos, gli italiani spenderanno in media poco più di 1.100 in bollette del gas. Unaimportante se si considera, comunque, una situazione economica ancora non sicuramente florida.

Termosifoni accesi e stangata gas : le stime sui costi - i consigli per risparmiare

Termosifoni accesi e stangata gas : le stime sui costi - i consigli per risparmiare - Si tratta di lavori importanti i cui costi possono spesso arrivare a quattro zeri, ma per il 2024 possono essere, almeno in parte, ammortizzati grazie ai Bonus casa. “Per l’attivazione di un nuovo contratto di fornitura – spiegano gli esperti di Facile. Se, ad esempio, usiamo la camera da letto solo per dormire, non serve che lì i radiatori vadano a pieno regime tutto il giorno. (Ildenaro.it)