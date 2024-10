Sinner nella storia, chiuderà l’anno da numero 1: ecco perché (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner chiuderà il suo 2024 da numero uno del mondo. Il successo contro Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai ha infatti certificato che il tennista azzurro sarà ancora al primo posto del ranking almeno fino al prossimo Australian Open, in programma dal 6 al 26 gennaio 2025. L'elimazione di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikil suo 2024 dauno del mondo. Il successo contro Tomas Machacsemifinale del Masters 1000 di Shanghai ha infatti certificato che il tennista azzurro sarà ancora al primo posto del ranking almeno fino al prossimo Australian Open, in programma dal 6 al 26 gennaio 2025. L'elimazione di

