Sinner nella storia - chiuderà l’anno da numero 1 : ecco perché - Il successo contro Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai ha infatti certificato che il tennista azzurro sarà ancora al primo posto del ranking almeno fino al prossimo Australian Open, in programma dal 6 al 26 gennaio 2025. L'elimazione di […]. (Adnkronos) – Jannik Sinner chiuderà il suo 2024 da numero uno del mondo. (Periodicodaily.com)

