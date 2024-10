Si chiude la Biennale Musica, in cerca dell’assoluto tra antico e contemporaneo (Di sabato 12 ottobre 2024) Numerosi nessi tra passato e presente caratterizzano la 68° edizione del Festival di Musica contemporanea della Biennale di Venezia, che nella sua lunga storia (la prima edizione fu nel 1930) conta un’ampia serie di prime esecuzioni e prestigiose commissioni. Quest’anno la rassegna, tenutasi dal 26 settembre all’11 ottobre, ha dato luogo a una grande varietà di eventi dedicati, come ha sottolineato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, a quell’arte “invisibile, come tutto ciò che è sacro”, che “si conchiude in sé, in rapporto diretto con lo spirito”. E’ il tema della Musica assoluta, cioè – osserva Lucia Ronchetti, direttrice della Biennale Musica – “quella Musica strumentale per così dire autonoma, priva di ogni possibile verbalizzazione, slegata da qualsiasi aspetto visivo, che ha avuto un forte impulso proprio nella sperimentazione della scuola veneziana del passato”. Ilfoglio.it - Si chiude la Biennale Musica, in cerca dell’assoluto tra antico e contemporaneo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Numerosi nessi tra passato e presente caratterizzano la 68° edizione del Festival dicontemporanea delladi Venezia, che nella sua lunga storia (la prima edizione fu nel 1930) conta un’ampia serie di prime esecuzioni e prestigiose commissioni. Quest’anno la rassegna, tenutasi dal 26 settembre all’11 ottobre, ha dato luogo a una grande varietà di eventi dedicati, come ha sottolineato il presidente dellaPietrangelo Buttafuoco, a quell’arte “invisibile, come tutto ciò che è sacro”, che “si conin sé, in rapporto diretto con lo spirito”. E’ il tema dellaassoluta, cioè – osserva Lucia Ronchetti, direttrice della– “quellastrumentale per così dire autonoma, priva di ogni possibile verbalizzazione, slegata da qualsiasi aspetto visivo, che ha avuto un forte impulso proprio nella sperimentazione della scuola veneziana del passato”.

