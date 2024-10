Scontri durante Sarnese-Scafatese: emessi 17 daspo (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Questore della provincia di Salerno ha emesso 17 provvedimenti di daspo a seguito degli Scontri avvenuti durante la partita tra Sarnese e Scafatese del 7 aprile scorso. I provvedimenti hanno colpito 13 tifosi della Sarnese e 4 della Scafatese, responsabili di condotte violente durante e dopo Salernotoday.it - Scontri durante Sarnese-Scafatese: emessi 17 daspo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Questore della provincia di Salerno ha emesso 17 provvedimenti dia seguito degliavvenutila partita tradel 7 aprile scorso. I provvedimenti hanno colpito 13 tifosi dellae 4 della, responsabili di condotte violentee dopo

