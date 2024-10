Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, un mese verità tra derby e scontri diretti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Da sosta a sosta, unfa, scrivemmo che il compito del, dalla ripresa della pausa per le nazionali di settembre a quella attuale, sarebbe stato quello di recuperare psicologicamente alcuni uomini (Laurienté su tutti) e di iniziare a strutturarsi, in campo, attraverso idee chiare sia di gioco che di formazione, essendo il mercato finito: in fondo, è esattamente ciò che è avvenuto, perché dalla ripresa a sabato scorso i neroverdi non hanno perso una partita, hanno mostrato un equilibrio tattico invidiabile e hanno effettivamente ritrovato, anche in zona gol, un’arma potenzialmente letale come il francese. In più, giusto come ciliegina sulla torta, abbiamo assistito anche al rientro di Berardi, in un breve ma significativo cameo.