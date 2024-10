Perché il ristorante Il Giglio di Lucca ha rinunciato alla stella Michelin (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ristorante Il Giglio di Lucca è finito al centro dell'attenzione dei media per aver rifiutato l'ambita stella Michelin. I tre chef che lo gestiscono hanno spiegato il motivo della decisione sui social: ecco cosa hanno dichiarato. Fanpage.it - Perché il ristorante Il Giglio di Lucca ha rinunciato alla stella Michelin Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) IlIldiè finito al centro dell'attenzione dei media per aver rifiutato l'ambita. I tre chef che lo gestiscono hanno spiegato il motivo della decisione sui social: ecco cosa hanno dichiarato.

"Non si rinuncia alla stella - basta non inviare più il modulo". La gelida risposta della Michelin dopo l'addio del ristorante Giglio - Per la Michelin il gesto di Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi, i tre ragazzi dietro il ristorante Giglio di Lucca, «che hanno comunicato alla guida Michelin di voler rinunciare alla stessa», appare inspiegabile. Con una descrizione decisamente accattivante: “Il Giglio – si legge - gode di una bellissima posizione in una delle tante piazze del centro storico dell’incantevole ... (Gamberorosso.it)

“Non vogliamo più la stella Michelin. Vogliamo tornare a essere un posto dove mangiare piatti concreti” : così i tre chef del ristorante Il Giglio di Lucca - . Vogliamo lavorare con il sorriso”. La stella Michelin è un onore ma impone anche uno stile e una sorta di “pressione” sulla scelta del menù e dell’atmosfera del locale, che non è più il nostro”. Foto dal profilo Instagram del ristorante Il Giglio L'articolo “Non vogliamo più la stella Michelin. Amici, a Vanity Fair hanno spiegato di aver comprato il ristorante “12 anni fa” perché volevano ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il ristorante Giglio di Lucca rinuncia alla stella Michelin : "Vogliamo tornare ad essere quelli di una volta" - In Inghilerra Marco Pierre White le rifiuto? nel 1999 nonostante fosse diventato famoso proprio per essere stato lo chef britannico piu? giovane di sempre ad aver ricevuto tre stelle Michelin. Stelle che si spengono Non è la prima volta nella storia della ristorazione. Quello che stupisce nel caso dei cuochi (nonché titolari) del Giglio è che non ci sia alcun germe polemico nella loro decisione. (Gamberorosso.it)

«Basta Stella Michelin» - il ristorante Il Giglio di Lucca non la vuole più - Così hanno chiamato la Michelin annunciando che tornano sui loro passi: «Vogliamo tornare ad essere un posto per tutti». Alla fine ci siamo ritrovati proprietari di un ristorante che non ci rispecchia più», raccontano i tre chef del ristorante Il Giglio. «La Stella è un onore, ma impone le sue regole. (Vanityfair.it)