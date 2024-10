Paura in mare, mega yacht si scontra con un’altra imbarcazione: il video è virale (Di sabato 12 ottobre 2024) Attimi di Paura in mare. mega yatch va a scontrarsi con un’altra imbarcazione. Il rumore dell’impatto si è sentito fino a riva. Cosa è successo Il mare per molti rappresenta una passione, ma nasconde anche diverse insidie. E un incidente poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Al largo di Bodrum, in Turchia, è avvenuto un durissimo scontro tra un mega yacht e un’altra imbarcazione di dimensioni assolutamente inferiori. Un incidente non passato inosservato visto l’impatto si è sentito distintamente anche fino a riva. Lo yacht si scontra con un’altra imbarcazione (screenshot video Instagram) – cityrumors.itLa Paura è stata tanta, ma fortunatamente alla fine il bilancio non è stato grave. Infatti, non c’è stato bisogno dell’intervento medico visto l’assenza di feriti. Cityrumors.it - Paura in mare, mega yacht si scontra con un’altra imbarcazione: il video è virale Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Attimi diinyatch va arsi con. Il rumore dell’impatto si è sentito fino a riva. Cosa è successo Ilper molti rappresenta una passione, ma nasconde anche diverse insidie. E un incidente poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Al largo di Bodrum, in Turchia, è avvenuto un durissimo scontro tra undi dimensioni assolutamente inferiori. Un incidente non passato inosservato visto l’impatto si è sentito distintamente anche fino a riva. Losicon(screenshotInstagram) – cityrumors.itLaè stata tanta, ma fortunatamente alla fine il bilancio non è stato grave. Infatti, non c’è stato bisogno dell’intervento medico visto l’assenza di feriti.

