Parigi 2024, Abodi: “Sul podio delle vittorie, ma sei scuole su dieci non hanno la palestra” (Di sabato 12 ottobre 2024) I Giochi di Parigi 2024 hanno portato all’Italia un’importante collezione di medaglie, facendo apparire la realtà sportiva nazionale come forte e consapevole, ma il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, intervistato alla Festa dell’Ottimismo del quotidiano ‘Il Foglio’ a Firenze, ha osservato: “Mi piace dire che siamo un paese vincente, ma non convincente. Siamo sul podio delle vittorie, ma sei scuole su dieci non hanno la palestra e di queste, l’80 per cento è al sud. Il fatto che siamo vincenti non è solo perché c’è tanto talento sportivo, ma anche buoni maestri e istruttori. Dobbiamo utilizzare quelle 111 medaglie olimpiche e parolimpiche perché diventino sprone per concorrere insieme verso un obiettivo“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I Giochi diportato all’Italia un’importante collezione di medaglie, facendo apparire la realtà sportiva nazionale come forte e consapevole, ma il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea, intervistato alla Festa dell’Ottimismo del quotidiano ‘Il Foglio’ a Firenze, ha osservato: “Mi piace dire che siamo un paese vincente, ma non convincente. Siamo sul, ma seisunonlae di queste, l’80 per cento è al sud. Il fatto che siamo vincenti non è solo perché c’è tanto talento sportivo, ma anche buoni maestri e istruttori. Dobbiamo utilizzare quelle 111 medaglie olimpiche e parolimpiche perché diventino sprone per concorrere insieme verso un obiettivo“.

