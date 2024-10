"Non possiamo che opporci ai progetti dei ‘parchi’" (Di sabato 12 ottobre 2024) In Maremma stanno arrivando numerosi progetti di parchi eolici e i territori, con i loro amministratori in testa , si sono chiusi a riccio respingendo l’installazione di pale eoliche. L’iter è ancora lungo, i progetti sono in fase istruttoria, il dibattito però si è acceso e ha alimentato molte posizioni e tra chi non si è sottratto al giudizio c’è l’associazione Italia Nostra. Questa realtà che opera sull’intero territorio nazionale nasce per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale italiano. "Non possiamo che opporci ai numerosi progetti di realizzazione dei cosiddetti ‘parchi’ eolici da realizzarsi a spese del pregiato paesaggio maremmano e delle comunità che ci vivono – ha ribadito Anna Bonelli, presidente della sezione Italia Nostra Maremma Toscana -. Lanazione.it - "Non possiamo che opporci ai progetti dei ‘parchi’" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In Maremma stanno arrivando numerosidi parchi eolici e i territori, con i loro amministratori in testa , si sono chiusi a riccio respingendo l’installazione di pale eoliche. L’iter è ancora lungo, isono in fase istruttoria, il dibattito però si è acceso e ha alimentato molte posizioni e tra chi non si è sottratto al giudizio c’è l’associazione Italia Nostra. Questa realtà che opera sull’intero territorio nazionale nasce per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale italiano. "Noncheai numerosidi realizzazione dei cosiddettieolici da realizzarsi a spese del pregiato paesaggio maremmano e delle comunità che ci vivono – ha ribadito Anna Bonelli, presidente della sezione Italia Nostra Maremma Toscana -.

