Mortal Kombat Khaos Reigns Recensione, un DLC animalesco ma limitato (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Caos regna su Mortal Kombat Khaos Reigns, l’ultimo contenuto aggiuntivo sviluppato per il picchiaduro della serie tutto sangue, interiora e sregolatezze rilasciato appena un anno fa. Sulla carta, doveva esserci tutto quello che un giocatore assiduo poteva desiderare: nuovi personaggi, sia originali che aggiunti al roster degli ospiti. Soprattutto, un nuovo set di fatality basate sugli animali davvero brutale. Tuttavia, pad alla mano i contenuti del pacchetto non giustificano del tutto la spesa necessaria per accaparrarselo. Infatti, anche se la qualità dell’offerta resta la medesima del gioco base, la “quantità” ci è parsa inferiore a quanto promesso. Solitamente, non ci piace soppesare in questo modo le release. Ma ci permettiamo di farlo, stavolta, anche a fronte di un panorama di DLC a pagamento preesistente già nutrito per il gioco. Metropolitanmagazine.it - Mortal Kombat Khaos Reigns Recensione, un DLC animalesco ma limitato Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Caos regna su, l’ultimo contenuto aggiuntivo sviluppato per il picchiaduro della serie tutto sangue, interiora e sregolatezze rilasciato appena un anno fa. Sulla carta, doveva esserci tutto quello che un giocatore assiduo poteva desiderare: nuovi personaggi, sia originali che aggiunti al roster degli ospiti. Soprattutto, un nuovo set di fatality basate sugli animali davvero brutale. Tuttavia, pad alla mano i contenuti del pacchetto non giustificano del tutto la spesa necessaria per accaparrarselo. Infatti, anche se la qualità dell’offerta resta la medesima del gioco base, la “quantità” ci è parsa inferiore a quanto promesso. Solitamente, non ci piace soppesare in questo modo le release. Ma ci permettiamo di farlo, stavolta, anche a fronte di un panorama di DLC a pagamento preesistente già nutrito per il gioco.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mortal Kombat 1 : Kaos Sovrano - la recensione - (Adnkronos) – Mortal Kombat 1 fa il suo ritorno a un anno dal lancio su console e PC con la prima espansione, Kaos Sovrano, un'aggiunta che promette di espandere la storia e il roster del picchiaduro di NetherRealm Studios. La premessa narrativa è intrigante: Havik, il demone del caos, minaccia di distruggere la nuova linea […]. (Periodicodaily.com)

Mortal Kombat 1 : Kaos Sovrano - la recensione - Oltre a nuovi personaggi come i protagonisti di Scream e Terminator, Kaos Sovrano introduce anche nuove Fatality, Brutality e le tanto attese Animality Mortal Kombat 1 fa il suo ritorno a un anno dal lancio su console e PC con la prima espansione, Kaos Sovrano, un'aggiunta che promette di espandere la storia e il roster […]. (Sbircialanotizia.it)

Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns - tra il ritorno delle Animality e nuovi personaggi : quando esce? - – Lupi sbranano Johnny Cage. Che altre scene disturbanti ci riserva Khaos Reigns? Sebbene il gioco non abbia raggiunto la popolarità di Street Fighter VI o Tekken 8, la rinascita dei giochi di combattimento è un fenomeno che giova all’intero movimento. The post Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, tra il ritorno delle Animality e nuovi personaggi: quando esce? appeared first on eSports247. (Esports247.it)

Mortal Kombat 2 : Lewis Tan promette un sequel più sanguinoso - it - Da chi il cinema lo ama. È molto cruento, molto sanguinoso. Ma guardate, hanno davvero ascoltato le persone e quello che abbiamo imparato dal primo film, e lo abbiamo migliorato di 100 volte nel secondo film. Non vedo l’ora che i fan lo vedano. Il sequel vedrà il ritorno di Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Lord ... (Cinefilos.it)