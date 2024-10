Ilfattoquotidiano.it - Morta a 25 anni la nota influencer Taylor Rousseau Grigg: “Ha sofferto molto a causa del morbo di Addison”

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Una volta eroatletica ma da parecchio tempo non sono più in salute”: con queste poche parole lo scorso 8 agosto, la tiktokeraveva condiviso con i suoi follower la sua malattia, senza però specificare i dettagli. E la 25enne èil 5 ottobre come annunciato sui social dal marito Cameron: “Nessuno si aspetta mai di dover sopportare un dolore così grande a quest’età. Mia moglie ha provato più dolore di quello che la maggior parte delle persone sperimenta di solito. È la donna più coraggiosa e forte che abbia mai conosciuto”. Cosa aveva? Ildi, una rara patologia cronica che colpisce la corteccia dei surreni, due ghiandole posizionate sopra i reni e responsabili della produzione di diversi ormoni, e che può comprometterne la funzionalità.