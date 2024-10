Maxi cantiere: si amplia la rete fognaria sul territorio (Di sabato 12 ottobre 2024) Buone notizie arrivano per i cittadini a seguito di un Maxi cantiere sul territorio. A Massanzago sono stati ultimati i lavori di estensione della rete fognaria nelle vie Ca’ Zorzi e Bigolo. «Gli interventi effettuati da ETRA - spiega il sindaco di Massanzago, Sabrina Schiavon - hanno consentito Padovaoggi.it - Maxi cantiere: si amplia la rete fognaria sul territorio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Buone notizie arrivano per i cittadini a seguito di unsul. A Massanzago sono stati ultimati i lavori di estensione dellanelle vie Ca’ Zorzi e Bigolo. «Gli interventi effettuati da ETRA - spiega il sindaco di Massanzago, Sabrina Schiavon - hanno consentito

