Mady Gio parla dopo il caso: “Dove ho guadagnato il mio milione e mezzo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Nei giorni scorsi Mady Gio, nota per essere una star di OnlyFans, è finita nel mirino della guardia di finanza perché accusata di evasione fiscale. Ora lei ha deciso di rilasciare un’intervista a Le Iene e ha spiegato come ha guadagnato il milione e mezzo. A parlare con lei è stato l’inviato del programma di Italia 1, Gaston Zama. L’intervista integrale sarà diffusa domenica 13 ottobre. Dunque, Mady Gio ha subito una denuncia dalla guardia di finanza, ma ora ha deciso di fornire la sua versione dei fatti sulla presunta evasione fiscale. Ha parlato del milione e mezzo guadagnato, ma inizialmente l’intervista, ricostruita dal sito Affaritaliani.it, è iniziata con una domanda ironica del giornalista: “Sei scappata in Messico per sfuggire dal fisco?“. Ma lei, che è davvero in quella nazione, ha smentito: “No”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nei giorni scorsiGio, nota per essere una star di OnlyFans, è finita nel mirino della guardia di finanza perché accusata di evasione fiscale. Ora lei ha deciso di rilasciare un’intervista a Le Iene e ha spiegato come hail. Are con lei è stato l’inviato del programma di Italia 1, Gaston Zama. L’intervista integrale sarà diffusa domenica 13 ottobre. Dunque,Gio ha subito una denuncia dalla guardia di finanza, ma ora ha deciso di fornire la sua versione dei fatti sulla presunta evasione fiscale. Hato del, ma inizialmente l’intervista, ricostruita dal sito Affaritaliani.it, è iniziata con una domanda ironica del giornalista: “Sei scappata in Messico per sfuggire dal fisco?“. Ma lei, che è davvero in quella nazione, ha smentito: “No”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mady Gio a Le Iene: «Ma quale evasione, le tasse le ho pagate in Svizzera. Sono fidanzata con un ticinese» - Da mesi su giornali e radio a raccontare i suoi grandi guadagni grazie a OnlyFans, aveva attirato le attenzioni del fisco italiano: Mady Gio, all'anagrafe Madalina Ioana Filip, varesotta ... (leggo.it)

Mady Gio: «Non sono in Messico per sfuggire dal Fisco. Ho pagato le tasse in Svizzera per il milione e mezzo guadagnato» - È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti,. Le Fiamme Gialle le contestano ... (ilmessaggero.it)

Mady Gio a Le Iene: "Il mio milione e mezzo l'ho guadagnato in Svizzera e lì ho pagato tasse per 460mila euro" - È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti, e vecchia conoscenza delle Iene. Le Fiamme Gialle le ... (affaritaliani.it)