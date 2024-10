M4, molto bene ma non benissimo (Di sabato 12 ottobre 2024) Intendiamoci: l’inaugurazione della M4 da San Cristoforo a Linate è un traguardo che ogni milanese che prende l’aereo, se potesse, celebrerebbe stappando con lo champagne. Basta parcheggi cari e salati vicino allo scalo, basta corse in taxi ad almeno 40 o 50 euro. E in fondo anche basta autobus, mezzo pubblico ed economico ma che paga le incognite del traffico. Da ieri si può arrivare all’aeroporto cittadino con un biglietto urbano da 2,20 anche partendo dall’altra parte della città. Urrà. Eppure la storia e l’attualità della metropolitana blu ci restituisce anche almeno un paio di rovesci della medaglia su cui, quanto meno, riflettere. Primo, il fatto che la linea dovesse essere pronta per l’Expo 2015 e invece è stata aperta prima dell’Expo, sì, ma quello di Osaka dell’anno prossimo. Ilgiorno.it - M4, molto bene ma non benissimo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Intendiamoci: l’inaugurazione della M4 da San Cristoforo a Linate è un traguardo che ogni milanese che prende l’aereo, se potesse, celebrerebbe stappando con lo champagne. Basta parcheggi cari e salati vicino allo scalo, basta corse in taxi ad almeno 40 o 50 euro. E in fondo anche basta autobus, mezzo pubblico ed economico ma che paga le incognite del traffico. Da ieri si può arrivare all’aeroporto cittadino con un biglietto urbano da 2,20 anche partendo dall’altra parte della città. Urrà. Eppure la storia e l’attualità della metropolitana blu ci restituisce anche almeno un paio di rovesci della medaglia su cui, quanto meno, riflettere. Primo, il fatto che la linea dovesse essere pronta per l’Expo 2015 e invece è stata aperta prima dell’Expo, sì, ma quello di Osaka dell’anno prossimo.

