LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia il duello tra Ben Ainslie e Peter Burling (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 I britannici, dopo la vittoria della Louis Vuiton Cup, vogliono riportare l’Americas Cup lì dove tutto è nato. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima giornata dell’attesissima finale di Coppa America tra Ineos Britannia e Team New Zealand. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della finalissima di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Dopo aver trionfato nella Louis Vuitton Cup i britannici tentano il colpaccio contro i detentori del titolo neozelandesi. Tutto pronto a Barcellona, dove si spera il vento possa tornare protagonista dopo giorni di assenza. Dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup Ineos Britannia torna in acqua per sfidare gli assi della vela. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia il duello tra Ben Ainslie e Peter Burling Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:48 I britannici, dopo la vittoria della Louis Vuiton Cup, vogliono riportare l’Americas Cup lì dove tutto è nato. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della prima giornata dell’attesissima finale di Coppa America tra Ineos Britannia e Team New Zealand. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della prima giornata della finalissima diCuptra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Dopo aver trionfato nella Louis Vuitton Cup i britannici tentano il colpaccio contro i detentori del titolo neozelandesi. Tutto pronto a Barcellona, dove si spera il vento possa tornare protagonista dopo giorni di assenza. Dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup Ineos Britannia torna in acqua per sfidare gli assi della vela.

