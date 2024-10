L'hanno aiutata e lei li ha voluti al compleanno. Due carabinieri alla festa della 92enne Rita (Di sabato 12 ottobre 2024) Un momento di grande affetto e vicinanza si è celebrato martedì 8 ottobre a Soci, frazione di Bibbiena, in occasione del 92° compleanno della signora Rita. A rendere ancora più speciale questa giornata, la presenza dei carabinieri Antonio e Cristian, che la signora ha voluto accanto a sé per i Arezzonotizie.it - L'hanno aiutata e lei li ha voluti al compleanno. Due carabinieri alla festa della 92enne Rita Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un momento di grande affetto e vicinanza si è celebrato martedì 8 ottobre a Soci, frazione di Bibbiena, in occasione del 92°signora. A rendere ancora più speciale questa giornata, la presenza deiAntonio e Cristian, che la signora ha voluto accanto a sé per i

Federico Fashion Style passa il compleanno dai carabinieri e poi si sfoga sui social : “Vai a lavorare parassita” - Compleanno dai carabinieri per Federico Fashion Style che poi si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social con accuse L'articolo Federico Fashion Style passa il compleanno dai carabinieri e poi si sfoga sui social: “Vai a lavorare parassita” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Compleanno con sorpresa per il piccolo Giorgio : una festa organizzata dai carabinieri - AGI - Il piccolo Giorgio, con i suoi occhi scintillanti di entusiasmo, ogni volta che vedeva passare una macchina dei carabinieri doveva per forza fermarla. Ogni momento era un nuovo tassello di un'esperienza che Giorgio porterà nel cuore per sempre. La sua gioia era palpabile; il piccolo non è riuscito a contenere l'emozione e la sorpresa ben riuscita lo ha lasciato davvero senza parole. (Agi.it)