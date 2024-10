Quotidiano.net - Lazzarini: "Io, una bambina sotto le bombe"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Novant’anni. D’accordo: è indelicato partire dall’età anagrafica. Specie quando si parla di un’attrice. Ma certo il dato crea un certo stupore considerando che Giuliaè sempre lì, sul palco. E non ha nessuna intenzione di scendere. Sarà che dentro di lei è rimasta un po’ di magia dell’Ariel strehleriana. O forse ad interpretare Winnie di Giorni felici, deve essersi imbattuta in qualche misterioso segreto legato all’esistenza. Chissà. Intanto dal 15 al 20 ottobre è di nuovo a Milano, al Piccolo Teatro Studio, per Gorla fermata Gorla, struggente produzione del Cooperativa di Niguarda, scritta e diretta da Renato Sarti. Con lei in scena Federica Fabiani e Marta Marangoni. Per una delle pagine più buie del 1944: la bomba alleata che cadde sulla scuola del quartiere milanese, uccidendo 184 bambini rifugiati in cantina., qual è il suo segreto? "Mi regolo.