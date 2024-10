Latina al “Vigorito” con tante assenze, mister Padalino è fiducioso: “Un risultato positivo per invertire il trend” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante le tante assenze con le quali dovrà fare i conti domani contro il Benevento c’è fiducia nelle parole di mister Padalino, convinto che il suo Latina ha tutte le carte in regola per conquistare un risultato positivo e invertire il trend di queste prime giornate. Soprattutto in difesa il club pontino ha gli uomini praticamente contati: PASSATO – “Ho rivisto l’ultima gara a mente fredda: confermo quello che ho detto in precedenza, se c’era una squadra che doveva vincere questa era il Latina”. assenze – “Cortinovis non si è mai allenato con la squadra dopo i fastidi accusati domenica scorsa, Vona è reduce dai crampi e non è al meglio. Poi bisogna aggiungere Improta e Berman che saranno costretti a giocare con la maschera protettiva, aspetto che sicuramente non aiuta. Anche Saccani ha una ferita scaturita da una gomitata. Anteprima24.it - Latina al “Vigorito” con tante assenze, mister Padalino è fiducioso: “Un risultato positivo per invertire il trend” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonoslecon le quali dovrà fare i conti domani contro il Benevento c’è fiducia nelle parole di, convinto che il suoha tutte le carte in regola per conquistare unildi queste prime giornate. Soprattutto in difesa il club pontino ha gli uomini praticamente contati: PASSATO – “Ho rivisto l’ultima gara a mente fredda: confermo quello che ho detto in precedenza, se c’era una squadra che doveva vincere questa era il”.– “Cortinovis non si è mai allenato con la squadra dopo i fastidi accusati domenica scorsa, Vona è reduce dai crampi e non è al meglio. Poi bisogna aggiungere Improta e Berman che saranno costretti a giocare con la maschera protettiva, aspetto che sicuramente non aiuta. Anche Saccani ha una ferita scaturita da una gomitata.

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Loro un avversario importante - Nardi in ritiro con la squadra” - Ci sono 10-12 squadre difficili da battere. Dovremo giocare da squadra, attuando i nostri criteri e i nostri principi”. Le alternative ci sono e questo è un aspetto importante”. Hanno gente forte in mezzo al campo e non solo. Sto facendo un altro tipo di scelte, si gioca in dieci più il portiere. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister Auteri. (Anteprima24.it)

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Avremo davanti una squadra importante - Nardi in ritiro con la squadra” - PINATO – “E’ a Bologna, forse è stato individuato il problema ed è possibile che sarà necessario un piccolo intervento per risolvere in maniera definitiva la situazione. Anche Improta. Non pensiamo di essere imbattibili. Hanno gente forte in mezzo al campo e non solo. PERLINGIERI – “Con lui come con gli altri parlo tutti i giorni. (Anteprima24.it)

