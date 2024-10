Lara Croft cartoon: il restyling “femminista“ (Di sabato 12 ottobre 2024) "Addio seni da cartone animato, benvenute macchie di sudore". Il Guardian la chiama la "reinvenzione femminista" di Tomb Raider, ora su Netflix con una nuova serie animata che presenta la sua protagonista, Lara Croft, in una nuova versione. L’iconico personaggio degli anni ‘90 torna con le spalle più larghe, le braccia più definite e il seno di una dimensione più realistica. Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, creata da Tasha Huo e basata sul videogioco di Crystal Dynamics, vede quindi una nuova Lara, imperfetta e rivoluzionaria, finalmente libera dal controller e dalla prospettiva dello sguardo maschile. Quotidiano.net - Lara Croft cartoon: il restyling “femminista“ Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "Addio seni da cartone animato, benvenute macchie di sudore". Il Guardian la chiama la "reinvenzione" di Tomb Raider, ora su Netflix con una nuova serie animata che presenta la sua protagonista,, in una nuova versione. L’iconico personaggio degli anni ‘90 torna con le spalle più larghe, le braccia più definite e il seno di una dimensione più realistica. Tomb Raider: La leggenda di, creata da Tasha Huo e basata sul videogioco di Crystal Dynamics, vede quindi una nuova, imperfetta e rivoluzionaria, finalmente libera dal controller e dalla prospettiva dello sguardo maschile.

