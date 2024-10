La scuola è a prova di terremoto: "Oltre 700mila euro di lavori" (Di sabato 12 ottobre 2024) Inaugurazione ieri a Montese dei lavori di messa in sicurezza del polo scolastico contro il rischio sismico e di efficientamento energetico che hanno riguardato il blocco centrale dell’edificio. Costo dell’intervento 760 mila euro. Come ha ricordato il sindaco Matteo Deluca è un progetto iniziato dal sindaco Luciano Mazza ed è giunto alla conclusione ora "dopo varie peripezie, covid e aumenti di prezzi, che hanno portato a un ritardo. Dare maggiore sicurezza e maggiore efficienza energetica all’edificio era fondamentale". "Il Comune – ha commentato Fabio Braglia, presidente della Provincia – ha fatto questa bella cosa, adesso tocca a voi fare in modo che la scuola porti i suoi frutti e, soprattutto, trattatela bene perché deve rimanere bella e funzionale anche per chi verrà dopo di voi, questa è la promessa che vi chiediamo". Ilrestodelcarlino.it - La scuola è a prova di terremoto: "Oltre 700mila euro di lavori" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Inaugurazione ieri a Montese deidi messa in sicurezza del polo scolastico contro il rischio sismico e di efficientamento energetico che hanno riguardato il blocco centrale dell’edificio. Costo dell’intervento 760 mila. Come ha ricordato il sindaco Matteo Deluca è un progetto iniziato dal sindaco Luciano Mazza ed è giunto alla conclusione ora "dopo varie peripezie, covid e aumenti di prezzi, che hanno portato a un ritardo. Dare maggiore sicurezza e maggiore efficienza energetica all’edificio era fondamentale". "Il Comune – ha commentato Fabio Braglia, presidente della Provincia – ha fatto questa bella cosa, adesso tocca a voi fare in modo che laporti i suoi frutti e, soprattutto, trattatela bene perché deve rimanere bella e funzionale anche per chi verrà dopo di voi, questa è la promessa che vi chiediamo".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

750mila euro per gli asfalti di Arezzo. Casi : "Partono lavori in via Calamandrei" - Risistemazione degli asfalti per un totale di 750mila euro su vari tratti stradali della città. . Gli interventi conclusi hanno interessato il tratto di via XXV Aprile compreso tra il palazzo della Banca d’Italia e via degli Accolti e via Leone Leoni, in corso i lavori su viale Mecenate, intervento. (Arezzonotizie.it)

Polo Conad - entro fine anno i lavori compensativi nel Villaggio Europa - La Giunta comunale ha dato il via libera alla programmazione degli interventi pubblici e al relativo progetto esecutivo a completamento degli interventi a cura di Conad nell’ambito dell’ampliamento del Polo logistico Conad nord-ovest. Si tratta di una serie di lavori che saranno effettuati nel... (Modenatoday.it)

“Dammi 10mila euro o a Lecce non lavori”. Auto in fiamme - arrestato per estorsione - LECCE – Ubaldo Leo, 60 anni, leccese. Un nome tutt’altro che nuovo alle cronache. Basti pensare a un’operazione come “Eclissi”, passata ormai alla storia locale, che nel 2014 smorzò le ambizioni degli astri nascenti nel panorama criminale di capoluogo e dintorni, dopo aver la squadra mobile... (Lecceprima.it)