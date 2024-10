“La mia vita fantastica”: l’ultima lettera di Sammy Basso è da brividi, Meloni la rilancia sui social (Di sabato 12 ottobre 2024) Un ultima lettera da brividi quella letta a migliaia di persone che si sono raccolte al campo sportivo di Tezze sul Brenta per i funerali di Sammy Basso: il biologo 28enne affetto da progeria scomparso sabato scorso dopo avere ricevuto un premio ad Asolo. Sono soprattutto giovani ma anche tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere un uomo dalla personalità speciale: un giovane colto e generoso che aveva voluto laurearsi in biologia molecolare all’Università di Padova; per poter trovare una cura alla sua malattia ma soprattutto per curare le persone affette da progeria: una malattia rara che causa un invecchiamento precoce, di cui soffrono 150 persone al mondo. La funzione è stata animata dai Mendicanti di sogni, associazione della quale Basso faceva parte e a cui partecipava per raccogliere fondi per la ricerca. Secoloditalia.it - “La mia vita fantastica”: l’ultima lettera di Sammy Basso è da brividi, Meloni la rilancia sui social Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un ultimadaquella letta a migliaia di persone che si sono raccolte al campo sportivo di Tezze sul Brenta per i funerali di: il biologo 28enne affetto da progeria scomparso sabato scorso dopo avere ricevuto un premio ad Asolo. Sono soprattutto giovani ma anche tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere un uomo dalla personalità speciale: un giovane colto e generoso che aveva voluto laurearsi in biologia molecolare all’Università di Padova; per poter trovare una cura alla sua malattia ma soprattutto per curare le persone affette da progeria: una malattia rara che causa un invecchiamento precoce, di cui soffrono 150 persone al mondo. La funzione è stata animata dai Mendicanti di sogni, associazione della qualefaceva parte e a cui partecipava per raccogliere fondi per la ricerca.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Funerali di Sammy Basso - in migliaia alla cerimonia. L’ultima lettera : «Ricordatemi facendo festa» – Il video - «Non ho perso la battaglia contro la malattia ma ho abbracciato la vita. Sammy è riuscito nel suo intento, lo ha dimostrato in vita e lo certifica l’affetto ricevuto durante la cerimonia di addio a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, in una vasta area tra la chiesa e gli impianti sportivi ricavata per accogliere la folla di 5mila persone. (Open.online)

Morte Sammy Basso - Meloni rilancia sui social la lettera del biologo affetto da progeria - Ci tengo a pubblicarla perché mi ha toccata profondamente e perché credo che dovrebbero leggerla tutti”. Un insegnamento profondo per ciascuno di noi. Con parole semplici e toccanti, Sammy ci ricorda il valore della vita e dell’amore, lasciando un’eredità di coraggio e di fede. it. È il messaggio pubblicato sui social dalla premier Giorgia Meloni, rilanciando il testo scritto nel 2017 dal biologo ... (Ildenaro.it)

Sammy - la mamma : «È stato un dono speciale». La lettera di addio : «Fate festa per ricordarmi» - Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata dai fiori di tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. La musica a tutto volume, l?ovazione con l?applauso, tremila persone in... (Ilmattino.it)

"Brindate e siate allegri". La lettera di Sammy Basso ai suoi funerali - . «Non volevo morire, non ero pronto per morire ma ero preparato. Il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, originario di Schiavon, il paese accanto a Tezze, in un messaggio ha ricordato le sue conversazioni con Sammy di cui ha sottolineato «l'inestimabile testimonianza di vita e di fede». (Iltempo.it)