La Fiorentina Femminile vince ancora in rimonta: battuto 3-1 il Sassuolo (Di sabato 12 ottobre 2024) La Fiorentina Femminile mette nel mirino la Juventus. Dopo quella col Como la formazione di De La Fuente ottiene un'altra vittoria in rimonta. Come la scorsa settimana infatti le viola vanno subito sotto dopo appena a 8', Â De Rita lancia in profonditĂ Chmielinski che col pallonetto supera Firenzetoday.it - La Fiorentina Femminile vince ancora in rimonta: battuto 3-1 il Sassuolo Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lamette nel mirino la Juventus. Dopo quella col Como la formazione di De La Fuente ottiene un'altra vittoria in. Come la scorsa settimana infatti le viola vanno subito sotto dopo appena a 8', Â De Rita lancia in profonditĂ Chmielinski che col pallonetto supera

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Calcio femminile : Juventus e Roma si sfidano nel big match della sesta giornata. Fiorentina e Inter alla finestra - Occhio anche all’Inter, terza a -4, motivata a rimanere in corsa incontrando un Como (calcio d’inizio sabato 12 ottobre alle 18:00) che cerca un sorriso dopo tre sconfitte ed un pareggio. Si svolgerà infatti domenica 13 ottobre Juventus-Roma, big match valido per la sesta giornata della Serie A 2024-2025 in scena eccezionalmente tra le mura dell’Allianz Stadium. (Oasport.it)

Serie A Femminile 2024/2024 : Inter-Roma fanno 1-1 - Juventus e Fiorentina ne approfittano - Sia la formazione bianconera che quella viola sfruttano al meglio la sfida tra Inter e Roma, che finisce 1-1: ospiti in vantaggio con l’autorete di Milinkovic, ma all’88° le campionesse d’Italia in carica vengono raggiunte dal rigore di Karchouni. Succede tutto nel primo tempo tra Fiorentina e Como: quest’ultimo va in vantagigo con Del Estal, ma nella seconda metà della frazione arriva veemente ... (Sportface.it)

Calcio femminile - Juventus ok a Genova - vince la Fiorentina - impattano Inter e Roma - 30. . Le viola restano al secondo posto in classifica vincendo una partita tutt’altro che scontata e che si era messa male: la formazione lombarda era partita forte con il gol dopo 13 minuti di Elisa del Estal, ma risultato ribaltato tutto nel primo tempo con le reti di Emma Severini, Agnese Bonfantini ed Emma Skou Faerge. (Oasport.it)