La Casertana nelle scuole: si comincia dal Liceo "Manzoni" (Di sabato 12 ottobre 2024) La Casertana FC rinnova il suo impegno con il territorio, facendo visita agli istituti scolastici nell’ambito dell’iniziativa “Sportdi Classe”, volta ad avvicinare i giovani al mondo rossoblu. Il tour educativo e sportivo prenderà l'avvio dal Liceo "Manzoni", diretto dalla dirigente Casertanews.it - La Casertana nelle scuole: si comincia dal Liceo "Manzoni" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LaFC rinnova il suo impegno con il territorio, facendo visita agli istituti scolastici nell’ambito dell’iniziativa “Sportdi Classe”, volta ad avvicinare i giovani al mondo rossoblu. Il tour educativo e sportivo prenderà l'avvio dal", diretto dalla dirigente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capitale italiana cultura 2027, ad Acerra presentato dossier - Esaltare il proprio patrimonio culturale per costruire un futuro ricco di opportunità anche per tutti i territori vicini. (ANSA) ... (ansa.it)

Avellino-Casertana, probabili formazioni: Paglino torna dal primo minuto - La Casertana sta ultimando la preparazione in vista dell'atteso derby di domani sera (alle 19.30) contro l'Avellino. Prima della scorsa stagione, il ... (ilmattino.it)

Santa Maria a Vico, in moto senza casco e con un panetto di hashish: fermato dai carabinieri - È stato fermato per un controllo, in via San Marco, a Santa Maria a Vico, nel Casertano, mentre circolava alla guida di un potente scooter Yamaha TMax, senza ... (pupia.tv)