Incontro Valditara-sindacati dell’8 ottobre: dagli idonei dei concorsi 2020 e 2023 alla Carta Docente. Ecco cosa è stato detto (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Incontro tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito e i sindacati ha segnato la settimana uscente: da un lato la conferma, da parte del Ministro, del bando per il concorso PNRR2 dall'altra la comunicazione di una interlocuzione con la Commissione Europea per il conteggio dell'assunzione di idonei dai concorsi precedenti nel numero dei 70.000 da raggiungere entro il 31 dicembre 2026. Un riepilogo con la sindacalista Anief Daniela Rosano. L'articolo Incontro Valditara-sindacati dell’8 ottobre: dagli idonei dei concorsi 2020 e 2023 alla Carta Docente. Ecco cosa è stato detto . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito e iha segnato la settimana uscente: da un lato la conferma, da parte del Ministro, del bando per il concorso PNRR2 dall'altra la comunicazione di una interlocuzione con la Commissione Europea per il conteggio dell'assunzione didaiprecedenti nel numero dei 70.000 da raggiungere entro il 31 dicembre 2026. Un riepilogo con la sindacalista Anief Daniela Rosano. L'articolodei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riconvocate le elezioni dell'Ordine degli infermieri - sindacati scrivono al ministro : "Commissariamento" - Elezione per l’Ordine degli infermieri di Caserta riconvocate dopo il ricordo al Tar sindacati sul piede di guerra chiedono il commissariamento. I rappresentanti delle sezioni provinciali di Cisl (Cristiani), Uil (Falco), Fials (Stabile), Nursing Up (Nuzzo), Nursind (Eliseo). Una nota è stata... (Casertanews.it)

Tavolo Valditara-sindacati - il ministro si impegna sui 500 euro della carta docente. Fumata grigia su precari e ritardi nei pagamenti - Punto sul quale si trova la convergenza di tutti i Confederali e non solo. È costato svariati milioni, ha creato enormi disagi alle scuole, disparità tra i docenti e ha compromesso la continuità didattica, lasciando dirigenti scolastici e segreterie in difficoltà. A dire il vero non è l’unica. Perché bandire ulteriori concorsi quando ci sono migliaia di colleghi che hanno già superato prove ... (Ilfattoquotidiano.it)

Abuso dei contratti a termine - i sindacati in pressing sul Ministro : “Le chiacchiere stanno a zero. Urge un intervento legislativo concreto per rispondere all’Europa” - Urge un intervento legislativo concreto per rispondere all’Europa” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Abuso dei contratti a termine, i sindacati in pressing sul Ministro: “Le chiacchiere stanno a zero. La Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia UE a causa dell'uso "abusivo" dei contratti a termine e delle condizioni discriminatorie per il ... (Orizzontescuola.it)

Stellantis, Salvini: “Tavares dovrebbe vergognarsi”. Orsini: “Chiedere incentivi è una pazzia” - Criticata sia da destra che da sinistra l’audizione del Ceo alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Il vice premier: "Deve chiedere scusa” ... (quotidiano.net)

Manovra, Giorgetti: "I ministri taglino le spese o farò la parte del cattivo" - Il ministro dell'Economia: "La manovra dovrà agevolare le famiglie con figli, perché hanno spese maggiori di quelle che non hanno figli" ... (rainews.it)

Protesta a Napoli contro la guerra ed il G7 della Difesa - Calati due striscioni da Palazzo Reale "contro la guerra e contro il G7 della difesa a Napoli". A mettere in atto l'iniziativa di protesta un gruppo di attivisti della rete contro la guerra. (ANSA) ... (ansa.it)