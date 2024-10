Il Padova convoca Liguori condannato giovedì a tre anni per violenza sessuale su una 14enne (Di sabato 12 ottobre 2024) giovedì la condanna, il sabato probabilmente in campo. Succede a Padova dove l’attaccante Michael Liguori è stato condannato giovedì a tre anni e quattro mesi di reclusione dal Tribunale di Teramo per violenza sessuale ai danni di una quattordicenne (fatti avvenuti da Alba Adriatica nel luglio 2018). Il calciatore è stato ugualmente convocato per la partita di oggi contro la Giana Erminio. Lo scrive anche il Gazzettino di Padova che riporta le parole dell’allenatore del Padova. La condanna è in primo grado, quindi c’è ancora l’appello. condannato per violenza sessuale ma regolarmente convocato dal Padova Il tribunale lo ha condannato. Per il primo grado di giustizia Liguori è colpevole. Sia la società sia il suo allenatore Andreolletti hanno scelto di convocarlo. È un caso che ricorda quello di Portanova anche lui condannato in primo grado per stupro. Ilnapolista.it - Il Padova convoca Liguori condannato giovedì a tre anni per violenza sessuale su una 14enne Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024)la condanna, il sabato probabilmente in campo. Succede adove l’attaccante Michaelè statoa tree quattro mesi di reclusione dal Tribunale di Teramo perai ddi una quattordicenne (fatti avvenuti da Alba Adriatica nel luglio 2018). Il calciatore è stato ugualmenteto per la partita di oggi contro la Giana Erminio. Lo scrive anche il Gazzettino diche riporta le parole dell’allenatore del. La condanna è in primo grado, quindi c’è ancora l’appello.perma regolarmenteto dalIl tribunale lo ha. Per il primo grado di giustiziaè colpevole. Sia la società sia il suo allenatore Andreolletti hanno scelto dirlo. È un caso che ricorda quello di Portanova anche luiin primo grado per stupro.

