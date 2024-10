Giuntoli voleva portare Spalletti alla Juventus, poi arrivò la Nazionale (Zazzaroni) (Di sabato 12 ottobre 2024) Giuntoli voleva portare Spalletti alla Juventus, poi arrivò la Nazionale. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport. Scrive Zazzaroni: A proposito di Spalletti, nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito. Il primo obiettivo di Giuntoli per la sostituzione di Allegri – ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino – era proprio l’attuale ct dell’Italia, il quale però ad agosto – dopo le dimissioni di Mancini – fu sedotto da Gravina e dalla panchina azzurra, il sogno assoluto della vita. Motta non è una seconda scelta, ci mancherebbe: è però immaginabile che l’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano Nazionale. Ilnapolista.it - Giuntoli voleva portare Spalletti alla Juventus, poi arrivò la Nazionale (Zazzaroni) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024), poila. Lo scrive Ivandirettore del Corriere dello Sport. Scrive: A proposito di, nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezionequale non è difficile dare credito. Il primo obiettivo diper la sostituzione di Allegri – ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino – era proprio l’attuale ct dell’Italia, il quale però ad agosto – dopo le dimissioni di Mancini – fu sedotto da Gravina e dpanchina azzurra, il sogno assoluto della vita. Motta non è una seconda scelta, ci mancherebbe: è però immaginabile che l’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ci voleva Libero per difendere Conte : non fallirà - Spalletti ha fatto bene a fuggire da Napoli - È anche vero però che, a sette milioni a stagione, una quota di promesse mancate vanno fatte rientrare nel prezzo: lo stipendio d’oro può anche essere un buon motivo per rimboccarsi le maniche e affrontare difficoltà impreviste, oltre che per fare la sceneggiata e lamentarsi. Conte non fallirà l’obiettivo del piazzamento Champions, perché tiene cazzimma e, anche se il divorzio da De Laurentiis ... (Ilnapolista.it)