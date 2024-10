Oasport.it - Giro di Lombardia 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria. Tadej Pogacar punta il poker consecutivo

(Di sabato 12 ottobre 2024) È il grande giorno della quinta Classica Monumento della stagione. L’ultimo apmento importante dell’anno ciclistico come di consueto è ildi, la Classica delle Foglio Morte che quest’anno partirà da Bergamo per giungere a Como. Edizione numero 118 che promette ovviamente grande spettacolo: andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e favoriti.255 chilometri da percorrere in unche è cambiato all’ultimo momento a causa delle forti piogge che hanno interessato queste zone negli ultimi giorni. Dopo Forcellino di Bianzano (6.3 km al 5.1%), la prima ascesa di giornata, infatti spazio alla salita del Selvino che sostituisce il Ganda. Poi si prosegue con il circuito già in programma: Colle di Berbenno (4.5 km al 6.2%), Valpiana (10.4 km al 6.1%), Sella di Osigo (5.1 km al 5.