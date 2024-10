Gbt Volley Palermo, al via il campionato di B2 femminile: il debutto a Mascalucia (Di sabato 12 ottobre 2024) E' tutto pronto per la GBT Volley Palermo, che domenica 13 ottobre scenderà in campo a Mascalucia nella prima giornata del campionato femminile di serie B2. Appuntamento alle 17,30 in quello che potrebbe già essere un primo scontro diretto.Dopo un’intensa preparazione estiva, la squadra Palermotoday.it - Gbt Volley Palermo, al via il campionato di B2 femminile: il debutto a Mascalucia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E' tutto pronto per la GBT, che domenica 13 ottobre scenderà in campo anella prima giornata deldi serie B2. Appuntamento alle 17,30 in quello che potrebbe già essere un primo scontro diretto.Dopo un’intensa preparazione estiva, la squadra

