Gabriele Corsi rivela il dramma dei genitori: la madre malata di tumore e il padre con l’Alzheimer (Di sabato 12 ottobre 2024) Gabriele Corsi lo conosciamo per essere uno del Trio Medusa, nonché un conduttore televisivo e radiofonico, ma molti non sanno che nasconde un oscuro segreto che riguarda i suoi genitori: cosa è successo alla madre? E cosa al padre? Molti dei “segreti” circa la vita privata di Gabriele Corsi sono stati svelati nel suo libro autobiografico, dal titolo Che bella giornata, speriamo che non piova. Nonostante siamo abituati a vedere il noto conduttore nei panni del simpatico umorista che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, nel suo intimo nasconde invece ricordi dolorosissimi. Stiamo parlando di quello che riguarda i suoi genitori: sua madre ha lottato a lungo contro tumore, mentre suo padre, un uomo di 83 anni, è malato di Alzheimer. Donnapop.it - Gabriele Corsi rivela il dramma dei genitori: la madre malata di tumore e il padre con l’Alzheimer Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di sabato 12 ottobre 2024)lo conosciamo per essere uno del Trio Medusa, nonché un conduttore televisivo e radiofonico, ma molti non sanno che nasconde un oscuro segreto che riguarda i suoi: cosa è successo alla? E cosa al? Molti dei “segreti” circa la vita privata disono stati svelati nel suo libro autobiografico, dal titolo Che bella giornata, speriamo che non piova. Nonostante siamo abituati a vedere il noto conduttore nei panni del simpatico umorista che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, nel suo intimo nasconde invece ricordi dolorosissimi. Stiamo parlando di quello che riguarda i suoi: suaha lottato a lungo contro, mentre suo, un uomo di 83 anni, è malato di Alzheimer.

